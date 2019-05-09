У Миколаєві чоловік намагався кинути гранату в учасників акції «Безсмертний полк»

У Миколаєві 9 травня чоловік намагався кинути невідомий предмет в учасників акції «Безсмертного полку», які йшли колоною. Поліція ідентифікувала як предмет армійську димову гранату РДГ-2б. Про це повідомляє прес-служба Нацполиции області.

Як повідомляється, інцидент стався на вулиці Соборній.

Поліція склала адміністративний протокол за статтею «Дрібне хуліганство» (ст. 173) і провела профілактичну бесіду з чоловіком.

Для прийняття законного рішення складено адміністративний протокол, який буде направлений до суду.

Також поліцією Миколаївської області складено три адміністративних матеріалу за ознаками ст. 173-3 Купап «Виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки», з ще кількома повідомленнями проводиться перевірка.

Випадки порушень громадянами адміністративного законодавства зафіксовані в Центральному районі (2) і в р. Южноукраїнськ (1).