Зеленському не варто поспішати з інавгурацією і розпускати Раду — думка

Вадим Карасьов, виступаючи на політичному ток-шоу в ефірі телеканалу NEWSONE, що Володимиру Зеленському не слід поспішати зі своєю інавгурацією. Також політолог вказав на серйозні ризики дострокового припинення повноважень парламенту.

На думку Вадима Карасьова, проведення інавгурації Володимира Зеленського 19 травня — це не найкращий варіант. Не варто забувати, що приведення до присяги президента — це процедура, що передбачає участь лідерів інших країн, а це люди з дуже щільним графіком. Крім того — інавгурація — це не тільки шоу. Її можна використовувати і як майданчик для зустрічей із закордонними лідерами. Тому поспішати тут не потрібно — краще всього провести інавгурацію 25-28 травня.

Також політолог прокоментував і можливий розпуск парламенту новим президентом. Карасьов вважає, що Зеленському не варто йти на такий крок. Країна вже вибрала щось невідомо. Напевно, гірше не буде, проте поки незрозуміло, чого ж чекати в майбутньому. Якщо ж в Україні відбутися позачергові парламентські вибори, то істотно зростає ризик обрання відразу 20-300 «котів у мішку». Тому краще дозволити цього парламенту доопрацювати, а до осені Зеленський вже сформує свою команду, і зробить свої перші кроки. Це дозволить людям зрозуміти — чи варто голосувати за політичну силу президента.