“Війни могло не бути”: експерт здивував заявою про Донбасі

Головною передумовою для війни на Донбасі стали події 2004 року, коли сепаратисти провели масштабний з’їзд в Сєверодонецьку і в результаті залишилися безкарними.

Таку думку висловив в ефірі військовий експерт Ігор Козій. На його думку, навіть через багато років цим подіям треба дати правову оцінку.

«Сєвєродонецькі сепаратисти провели з’їзд, було відкрито справу. Якщо б цю справу не було закрито керівником СБУ Турчиновим з незрозумілих причин, війни не могло бути», – підкреслив Козій.

«Треба розуміти, що носій цього конфлікту формувався в Україні… Є факти, що при адміністрації президента Кучми керівник СБУ Смєшко відкрив цю справу. Потім його політична кар’єра закінчилася, він вирішив мовчати про це все життя і тільки в мемуарах описувати. І після цього ми маємо запитання до керівника СБУ Турчинова, який, за словами Смешка, справу закрив», – зазначив він.

За словами експерта, » це питання вимагає правової оцінки, люди повинні розібратися, що ж реально сталося».

Як відомо, з’їзд народних депутатів і депутатів місцевих рад у Сєвєродонецьку відбувся 28 листопада 2004 року в противагу Помаранчевої революції. В його роботі, зокрема, брав участь Віктор Янукович з соратниками, а також російські дипломати. Делегати з’їзду погрожували створити т. н. «Південно-східну українську автономну республіку» у разі приходу до влади Віктора Ющенка.