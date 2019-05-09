Порошенко підвищив у званні начальника озброєння ЗСУ Шевцова, при якому сталися вибухи на складах в Балаклії, Ічні, Калинівці та Сватове

Подивився на роздані Порошенко сьогодні нагороди і звання. Особливо порадувало те, що генерал-майор, начальник озброєння української армії Микола Шевцов став генерал-лейтенантом у відповідності з указом президента Петра Порошенка.

Нагадаю, що в жовтні 2015 року він став генерал-майором і главою озброєнь Збройних сил України, і він відповідає за безпеку військових арсеналів і складів. І у всіх звітах про перевірку безпеки арсеналів саме Шевцова звинувачують у невиконанні розпоряджень та зриві планів. А також треба пам’ятати, що при його керівництві відбулися катастрофи на складах ВСУ в Балаклії, Ічні та Калинівці, вибух складу-сектора в Сватове. Так що підвищення в званні – це абсолютно логічна нагорода.

На цьому тлі виник питання. А українську делегацію ПАРЄ хоча б грамотою президент нагородити не вважає за потрібне? І тут же мені зрозумілий відповідь. Не вважає. Інакше б нагородив. Тут все зрозуміло. Мабуть, на думку президента, наша делегація в ПАРЄ нічого за чотири з половиною роки не добилася. Хоча такі заголовки про перемоги нашої делегації протягом усіх цих років не сходили зі сторінок ЗМІ.



Але якщо раптом президент передумає, то може делегацію відзначити. Мене не можна відзначати і не нагороджувати. Як і раніше. Я це сприймаю нормально. А решту треба нагородити. Не тільки роботу, але і за чотири з половиною роки перемог у вкрай складній і непростій обстановці. Нагородити усіх, хто брав участь і працював, а не тільки числився в делегації. Але це вже на розсуд президента.

P. S.: Мене дійсно можна не нагороджувати. А от інших – потрібно. Тому що в цивілізованому світі за заслуги прийнято відзначати, хоч добрим словом, хоч державною нагородою. Саме за заслуги, а не за особисту відданість або до річниці. А у нас, мабуть, як завжди…

Борислав Береза