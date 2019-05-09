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Садовий заявивши, що «Самопоміч» планує йти на парламентські вибори самостійно

09.05.2019

Партія «Самопоміч» не планує з кимось об єднуватися і буде брати участь у парламентських виборах самостійно.

Про це в ефірі програми «Мокрик По Живому» на Громадському заявивши лідер «Самопомочі», міськголова Львова Андрій Садовий.

«Думаю, що будемо йти самостійно і будемо залучати активних людей, які мають великий досвід, які є експертами», — сказав Садовий.

Він заявив, що домовленостей про об’єднання на парламентських виборах у «Самопомочі» немає ні з ким.

Зокрема, Садовий запевнив, що із лідером «Громадянської позиції» Анатолієм Гриценком він жодного разу не говорив про таке об’єднання.

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