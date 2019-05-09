Бутусов розкритикував роздачу генеральських звань

Президент України Петро Порошенко присвоїв генеральські звання військовим, які вони отримали при відсутності «раціональної логіки».

Про це у Facebook повідомив український журналіст Юрій Бутусов, зазначивши, що більшість офіцерів ЗСУ отримали генеральські звання за реальні заслуги і бойовий досвід. Однак він зазначив і ряд дивних призначень.

Так присвоєння звання генерал-лейтенанта для начальника Озброєння ЗСУ Миколи Шевцова Бутусов назвав «найбільшим скандалом і повним абсурдом».

«Справа в тому, що саме Шевцов відповідає за безпеку арсеналів і складів боєприпасів ЗСУ, це вища посадова особа, яка підпорядковується безпосередньо начальнику Генштабу. І це за час його керівництва Озброєнням були підірвані три найбільших складу боєприпасів стратегічного значення — Балаклія, Ічня та Калинівка, це Шевцов фігурував в звітах всіх комісій по перевірці безпеки арсеналів, як зриває плани, не виконує розпорядження. Але Шевцов лояльний начальнику Генштабу Муженко, і йому пробачають все», – розповів журналіст.

Він зазначив, що всі вибухи складів, за які судили начальників — це насправді відповідальність Шевцова.

Також генерал-майора отримав Петро Ромигайло — начальник штабу — перший заступник командира ОК «Північ».

«У 14-му — начальник штабу сектора «Д», першим передав доповідь про вторгнення російських військ вранці 24 серпня керівництву ЗСУ, згодом дав свідчення про це військовій прокуратурі, на його свідченнях будується і розслідування слідчої комісії ВР з Иловайску. Змінювати показання відмовився. Колишній командувач сектором «Л» у 2016-му році», – сказано в повідомленні.

Начальник Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Дмитро Марченко теж став генерал-майором.

«Сама завидна кар’єра в цьому генеральському списку Марченко. У 2015-му він був призначений у званні підполковника на новостворене ГУРСМО, яке займається організацією держзакупівель ВСУ, а оскільки дана посада була внесена в розклад як генерал-лейтенантская, звання полковника і генерал-майора були присвоєні стрімко. Полковник у 2017-му — і вже генерал-майор у 2019-му, і це ще не межа зростання на цій посаді», – зазначив Бутусов.

Журналіст підсумував, що, на його думку, кар’єрний ріст повинен бути пов’язаний насамперед з командними посадами у військах, а не з апаратною роботою.

«Не контроль за кордону, не за розподіл матеріальних ресурсів — найкраща кар’єра повинна бути у тих, хто служить у військах», – уклав Бутусов.