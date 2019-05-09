Макрон закликав до припинення бойових дій у Лівії

У середу президент Франції Еммануель Макрон зустрівся в Єлисейському палаці з главою Уряду національної згоди Лівії Фаизом Сараджем.
Макрон підкреслив, що військового вирішення лівійської проблеми не існує, і виступив за демілітаризацію лінії припинення вогню під міжнародним контролем.
Президент Франції також висловив підтримку кабінету Сараджа. За кілька тижнів до цього глава Уряду національної згоди говорив, що Франція, хоч і визнає уряд в Тріполі, але також надає підтримку командувачу Лівійської національної армією фельдмаршала Халіфі Хафтару.
За день до поїздки в Париж Саррадж побував у Римі та Берліні, де зустрівся з італійським прем’єром Джузеппе Конте і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Таким чином глава уряду національної згоди розраховує заручитися підтримкою європейських лідерів, щоб зупинити наступ Лівійської національної армії. Сам же Халіфа Хафтар говорить, що його мета – очистити Тріполі від терористів.