Садовий заявивши, що у новому списку «Самопомочі» буде 70% нових облич

На парламентських виборах цієї осені у списку від партії «Самопоміч» буде 70% нових облич.

Про це в ефірі програми «Мокрик по живому» розповів лідер партії Андрій Садовий, — передає Громадське.

«У наступному списку до Верховної Ради від «Самопомочі», я думаю, відсотків 70 — це будуть нові обличчя.

Це будуть регіональні лідери, це будуть лідери общественных думок. Тобто ми будемо послідовними й завжди будемо залучати нових активних людей до того, щоб смороду булі в українській політиці», — сказав Садовий.