Порошенко присвоїв главі СБУ звання Героя України

Президент Петро Порошенко підписав указ, яким присвоїв главі Служби безпеки України Василю Грицаку звання Героя України. Про це йдеться на сайті глави держави.

Так, Грицак отримав звання “за самовіддане служіння українському народові, видатний особистий внесок у захист державного суверенітету і територіальної цілісності України”.

Водночам указом №207/2019 Порошенко посмертно присвоїв звання Героя України громадському діячеві, волонтеру, учаснику Революції Гідності Дмитру Гончаренко. Зокрема, звання він отримав «за громадянську мужність і патріотизм, героїчний відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, суверенітету і територіальної цілісності України, жертовне служіння Українському народу».

Крім того, посмертно звання Героя України президент присвоїв полковнику Андрію Соколенко «за виняткову особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі”.

Джерело – Тиждень.ua