Її успіх зруйнує Росію: Що Доренко говорив про Україну

Загиблий сьогодні в Москві відомий теле і радіо пропагандист Сергій Доренко регулярно в своїх передачах говорив про Україну.

Іноді він навіть називав себе українцем або «хохлом», стверджуючи, що його родичі живуть «від Одеси до Луганська». У 2004 році, під час Помаранчевої революції, стоячи на сцені Майдану він вибачався за Путіна, якого сам же і допоміг привести до влади, але незабаром змінив свою риторику, підіграючи своєму давньому протеже.

Варто відзначити, що Доренко відрізнявся великою активністю. Крім щоденних ранкових ефірів на радіостанції «Говорить Москва», він був присутній у всіх соцмережах, приходив на ефіри різних телеканалів. І ось лише кілька назв роликів в його відеоблозі:

«Нам не потрібен Луганськ, а не Київ», «Українська фалос і українська нація», «Брати, ідіть в жопу», «Агонія української держави», «Москва няньчиться з українськими імпотентами», «Українці стали пішаками», «Хохли кинули архаїчну Росію», «Харків – нова столиця Росії».

Про самознищення і тоталітарної пресі України

Я б сказав, що сьогодні преса України — тоталитарна. Тому всі, хто не збігається з певним камертоном загальноукраїнської істерики, всі, хто не збігається з цим камертоном хоч скільки-небудь, викликають лютий гнів і прагнення до знищення.

Про «припадочном заколот» і дітей

Адже те, що відбувається на Україні, це не битва за територію. Це взагалі не бій. Це істерика! Все, що відбувається на Україні це припадок. Це припадочний заколот я б сказав. Мені здається, що, коли вони дійдуть до, як це буває з дітьми, до остаточної істерики і поплачуть, і потім заснуть, вони навіть не згадають цього нападу. Таке може бути

10 січня 2015 року

Про «зраду» Росії і «танці на гробах»

«Є величезна частина українців, які голосували, по суті, за матеріальний комфорт, і в цьому зв’язку дуже сподівалися на Євросоюз і Януковича у 2013 році. Саме комфорт, нічого більше. На жаль, навіть ці мирні вчинили внутрішня зрада, тому що заради цього комфорту вони зрадили Росію, вони зрадили відносини з Росією, вони згодні плюнути на Росію, і під їх мовчазна згода таке творять радикали. І саме тому, що 90% сподівалися юшку отримати і мерседес старий, радикали танцюють на трунах».

Сергій Доренко, 16 травня 2017 року

Про те, як треба було вчинити з Україною

Якби Північна Росія, користуючись своєю силою і могутністю, поступилася б Південної Росії і перенесла б столицю єдиного російського держави в Київ, то:

Крим наш

Російська мова повсюдно наш

Наш донбас

Ніякого цивілізаційного розриву східних слов’ян

Двухсотмиллионное переважно слов’янське населення наше

Я говорив це двадцять років тому і не був почутий. А тепер пізно, політичні пігмеї, тепер пізно, інтелектуальні карлики.

15 жовтня 2018 року

Про успіх України як крах Росії

Україна складала не менше 50% Російської імперії (або СРСР, що, по суті, єдине) — за якістю території і слов’янського населення, близького росіянам релігійно, культурно і ментально. Втрата України — це втрата половини від цілого… І ця половина сьогодні починає інше цивілізаційний розвиток, яке може виявитися успішним. Успіх України — найстрашніший сценарій для Росії: одвічно самодержавної, імперської, з покірним і традиційно злиденним населенням. Успіх України зруйнує Росію. І, схоже, що Україна вже не повернеться в імперські обійми «братів». А значить, Росія повторить долю всіх імперій, ставши скромною Московією на околиці Європи.

Сергій Доренко, 20 березня 2019 року