Розбійний напад на будинок співзасновника телекомпанії в Одесі: вкрадені сотні тисяч доларів та золоті прикраси

У четвер, 9 травня, в курортній зоні Одеси — на Великому Фонтані — група невідомих проникла в приватне житлове будівництво, зв’язали господарів і почали катувати, вимагаючи гроші та цінності.

За даними інформованого джерела в правоохоронних органах, це сталося на вулиці Червоних Зір, в Приморському районі міста.

«У тому, що організатори цієї бандитської витівки були чудово поінформовані, а сама „операція“ до дрібниць продумана, немає сумнівів, — вважає джерело. — Більш того, можна вважати, що першоджерело інформації — з близького оточення господарів будинку або їх друзів…»

Як би те ні було, «п’ятірка» зловмисників у масках, рукавичках і чорній формі моментально перемахнули через паркан, що оточує будівлю. Опинившись на приватній території, вони захопили в полон» 77-річного господаря. Потім затягли його в будинок і зв’язали, як і його дружину. Озброївшись розпеченою праскою, вони почали катувати, а також бити літню подружню пару.

Таким чином «вибили» близько 300 тисяч доларів, дорогі золоті ювелірні вироби, мобільні телефони. З цим зникли, не попрощавшись.

Хто саме виявив потерпілих поки неясно, в поліцію звернувся їхній син.

Літній чоловік (за деякими відомостями, він — співзасновник однієї з місцевих телекомпаній) госпіталізований у важкому стані. Зокрема, з опіками грудної клітини, численними травмами різного ступеня, включаючи тупу травму живота.

У поліції це ПП офіційно поки не коментують.

Втім, як і інше резонансний злочин, також те, що трапилося у четвер.

В ніч на 9 травня в Одесі скоєно бандитський напад на лідера місцевої організації «Дорожнього контролю» Олексія Булгару.

Він відомий, зокрема, своїми викривальними постами в соцмережах. Як розповіли активісти організації, «коли Олексій підходив до свого автомобіля, до нього підбігли двоє невідомих і нанесли удар в голову металевим предметом, найімовірніше, кастетом».

Відзначається, що за сім років існування «Дорожнього контролю Одеса» нічого подібного не відбувалося.