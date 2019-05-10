У Москві погода влаштувала «пекло» на 9 травня: травмовані люди, розбиті авто

У четвер, 9 травня, в Москві вирувала негода, яка принесла бід, травмуючи людей.

Вдень у свято Дня перемоги розпочалася сильна злива з поривами вітру понад 15 метрів в секунду. За цей час в Москві випало близько третини місячної норми опадів.

В результаті негоди в столиці Росії через падіння дерев від сильного вітру постраждали вісім людей.

«В Східному окрузі — п’ять постраждалих, в Південно-Східному — троє», — йдеться в повідомленні. За попередніми даними, загинули у результаті падіння дерев немає, додав він.

Пізніше префектура Південно-Східного округу заявила «Інтерфаксу», що постраждалих в районі не виявлено. За медичною допомогою звернень не було, зазначили в префектурі.

Через негоду також відбулися масові аварії. Так, на Новоризькому шосе в районі підмосковного села Степанівське сталося масове ДТП. Зіткнулися близько десяти машин, інформації про загиблих і кількість постраждалих поки немає.

«Одна з машин, що зіткнулися на Новоризькому шосе, майже повністю розбита. Проїжджаючі повз водії зупиняються і намагаються надати допомогу», — йдеться в повідомленні.