У Казахстані заблокували доступ в соцмережі

Влада заявила, що учасники можливих несанкціонованих акцій будуть притягнуті до відповідальності.

Влада Казахстану заблокували 9 травня соцмережі для неможливості комунікації користувачів. Для користувачів недоступні месенджери Telegram, Facebook, Youtube, Instagram.

Сайт Азаттыка (Радіо Свобода казахською мовою), який повідомив про це, з ранку 9 травня недоступний для багатьох користувачів в Казахстані. Сайт відкривається для користувачів за межами Казахстану, а також за допомогою проксі – або VPN-сервісів. 8 травня сайт був періодично недоступний.

Тим часом з’явилися повідомлення, що з ранку четверга недоступні сайти низки місцевих новинних агентств та газет. Редакції видань заявили, що мають намір продовжувати роботу в соціальних мережах. Не відкривається також і сайт Казахстанського бюро з прав людини.

Заборонений в країні рух “Демократичний вибір Казахстану” раніше заявило про плани провести 9 травня в Алмати і в столиці, а також в деяких інших містах мітинги і ходи паралельно з підтримуваними владою акціями “Безсмертний полк”.

Напередодні влада заявили, що учасники можливих несанкціонованих акцій будуть притягнуті до відповідальності. МВС заявило, що перевело особовий склад на посилений варіант несення служби.

Під час мирних акцій протесту 1 травня, учасники яких вимагали проведення чесних і прозорих виборів, у столиці й Алмати, за даними МВС, було затримано 80 осіб. Акції проходили також в Караганді, Шимкенті і Актобе.

Через місяць в Казахстані повинні відбутися позачергові президентські вибори – перші після відставки президента Нурсултана Назарбаєва, який беззмінно очолював Казахстан майже три десятиліття і зберіг за собою після складання повноважень важелі впливу на політичний курс країни. Центральна виборча комісія зареєструвала сім кандидатів у президенти, в тому числі екс-спікера сенату парламенту Касим-Жомарта Токаєва, який став президентом після відставки Назарбаєва. Кандидатуру Токаєва запропонував Назарбаєв, очолювана ним партія “Нур Отан” одноголосно підтримала ініціативу.