Філарет раптово заявив про відновлення УПЦ КП

Почесний патріарх ПЦУ Філарет має намір відновити Київський патріархат.

Філарет заявили, що «ліквідувати УПЦ КП може той, хто його створив».

Повідомляється, що раніше всі єпископи ПЦУ отримали запрошення від Філарета на так звану братерську розмову. За інформацією журналістів, він збирає архиєреїв, щоб обговорити перспективи відновлення Київського патріархату, який би хотів очолити.

При цьому предстоятель Православної церкви митрополит Епіфаній заявив, що його на цю зустріч не запрошували. Він додав, що після розпуску УПЦ КП у нього з Філаретом конфлікт, і вони жодного разу не правили службу разом.

На думку Єпіфанія, навіть розмови про повернення в минуле – згубні для церкви, оскільки ведуть назад в ізоляцію.

«Говорити зараз про якесь повернення недоречно. Ми повинні говорити про наше майбутнє, про нашу єдність. Тому що в майбутньому ми повинні ще багато зробити для того, щоб ця церква була визнана з боку інших помісних православних церков. Якщо ми повертаємося в минуле – автоматично це шлях в нікуди, це шлях в ізоляцію, це повернення до того стану, в якому ми перебували до 11 жовтня, до відповідних рішень з боку Константинопольського патріархату», – розповів митрополит.

«Але в Україні існує Київський патріархат. Тому що ми незадоволені статусом митрополії. Ми більше 25 років існуємо як патріархат. І народ обирав патріархів», – сказав він.

Також раніше обраний президент Володимир Зеленський зустрівся з почесним патріархом ПЦУ Філаретом і главою РПЦ в Україні (УПЦ МП) митрополитом Онуфрієм.