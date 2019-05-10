Названа причина смерті відомого тележурналіста Сергія Доренка

Відомий телевізійний журналіст і головний редактор російської радіостанції «Говорить Москва» Сергій Доренко загинув за кермом мотоцикла в центрі Москви увечері 9 травня. За попередньою інформацією у нього зупинилося серце.

Смертельна аварія сталася о 18:20 за московським часом на вулиці Земляний вал. 59-річний Доренко, який їхав в крайньому правому ряду, втратив керування мотоциклом, перетнув всі смуги руху та здійснив виїзд на зустрічну смугу, де зіткнувся з бетонною огорожею. Бригада швидкої допомоги констатувала клінічну смерть мотоцикліста.

«Доренко їхав на мотоциклі по центру міста, йому стало погано з серцем. Він впав з мотоцикла. Перехожі викликали швидку, але лікарі врятувати його не змогли», — цитує ТАСС джерело в медичних колах.

Прийшовши на телебачення в 1985 році, в 1990-і і 2000-і роки Доренко працював провідним ВГТРК і ОРТ, завоювавши популярність незалежною позицією і гострими коментарями. Він очолював і продюсував ряд авторських і новинних програм. В подальшому журналіст вів передачі на радіо «Ехо Москви», очолював «Російську службу новин» і радіостанції «Говорить Москва».