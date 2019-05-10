У Києві активіст зловив Зеленського за обідом, щоб розповісти про вирубку парку

У Києві один із громадських активістів Михайло Ковальчук звернувся до новообраного президента Володимиру Зеленському з приводу забудови Протасового Яру. Про це свідчить відео, викладене активістом в Facebook.

Активіст розшукав Володимира Зеленського в одному з київських ресторанів. За попередніми даними, переможець президентських виборів вирішив пообідати в Pizzeria Napule, де готують неаполітанську піцу, яка коштує від 130 до 470 гривень.

Ковальчук звернувся з проханням до Зеленському, щоб той вплинув на ситуацію з Протасовим Яром, де забудовник хоче вирубати більшу частину дерев. На що Зеленський заявив, що візьме до відома отриману інформацію.

До речі, обідав Володимир Зеленський з адвокатом з своєї передвиборної команди Андрієм Богданом.