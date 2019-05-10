Ярош: Присвоєння звання Героя України Грицака – заслужене. Він керував бойовими і спеціальними операціями

Дізнався про присвоєння звання Героя України голові Служби безпеки, генералу Василю Грицаку. У зв’язку з цим хочу привітати його не тільки по телефону, але і в публічному просторі.

Так, Василь Сергійович Грицак – мій бойовий побратим і друг, з яким ми пройшли пліч-о-пліч всі роки російсько-української війни, тому моя оцінка комусь може здатися суб’єктивною.

Але, по-перше, вважаю цю високу державну нагороду абсолютно заслуженою, тому що знаю про кількаразове його особистій участі і керівництві бойовими, так і спеціальними операціями (в тому числі спільних з українськими добровольцями). Вони проходили як на передовій, так і за лінією фронту, а також в українському тилу. Про це коли-то будуть писати книги.

Знаю про велику допомоги генерала Грицака в розгортанні і діяльності добровольчого руху, про ліквідацію російського бандитського підпілля і недопущення дестабілізації в Україні.

Так, ця нагорода належить не тільки Василю Сергійовичу, нею держава відзначає багатьох героїв, які служать Україні в лавах СБУ і чесно виконують свій обов’язок по захисту нашої незалежності, але в бій їх веде генерал Грицак і за це йому честь і хвала.

Знаючи про розбіжності в суспільстві, відразу зазначу, що я чітко розділяю тих Героїв України, які заслужили це звання на війні, і тих, кому роздавали це звання до Майдану без всяких на те причин.

Господь дав мені не одного бойового побратима, з якими я мав честь воювати за нашу батьківщину і які гордо носять зірку Героя України. Це і Михайло Забродський, і Євген Межевикин, і Ігор Гордійчук. І в цей ряд я можу також поставити Василя Грицака.

Вітаю тебе, брате, з високим званням Героя України! Разом переможемо! Слава Україні!

Джерело: Дмитро Ярош