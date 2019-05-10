Савік Шустер висловився з приводу президентських виборів в Україні

6 травня в Україну прилетів Савік Шустер. З ним встигли побачитися Дмитро Гордон і гендиректор каналу “112 Україна” Єгор Бенкендорф.

А 9 травня телеведучий і письменник відверто поговорив з народним депутатом Сергієм Лещенком про минулі в Україні вибори президента і те, чи повернеться він на українське телебачення. Про вибори в Україні На думку Шустера, Порошенко почав програвати давно, ще після Иловайской трагедії в 2014 році. А також після того, як оголосив про військовому становищі 2018 році. “

Багато хто зрозумів, що він готовий покласти людей, грубо кажучи, заради власних рейтингів… Він хотів парад перемог і отримав Іловайськ”, – сказав Шустер. Також не на руку президентові, на думку журналіста, зіграло введення військового положення. Це українці сприйняли як “передвиборчий трюк”.

“За нашими вимірами, він втратив третину свого електорального ядра. Тобто тих людей, які все одно були готові за нього голосувати”, – вважає Шустер. Потім важливу роль, припускає він, зіграла історія з Свинарчуком-Гладковским. Мова йде про першого заступника секретаря РНБО і друга Петра Порошенка Олега Гладковском, його сина Ігоря, а також Віталія Жукова, який був помічником директора одного з оборонних підприємств, і їх партнері Андрія Рогозою. Вони стали фігурантами скандалу з закупівлями в “Укрборонпроме”. Вони займалися контрабандою запчастин для української військової техніки через фірми-прокладки, іноді закуповуючи їх в Росії. При цьому Шустер не заперечував, що багато українців відчували гордість за президента, який “підняв армію з колін”, дав Томос і дав безвізовий режим з Євросоюзом.

“А Зеленський йшов з цієї свіжою ідеєю: нове покоління, нове обличчя, змете-прибере стару корумповану еліту”, – зазначив журналіст. Він вважає, що особи старої влади просто набридли людям. Про це говорив і великий розрив під час голосування: 73% проти 24%.

На питання, чи серіал “Слуга народу” підготовкою до виборів, Шустер відповів, що не знає. Про повернення на українське телебачення “Країна Україна мене дуже хвилює, я відчуваю себе тут зовсім рідною людиною. І люди мені рідні. Я б хотів, щоб в України все вийшло… Якщо ми не зробимо глибоку реформу, не перетворимо нашу професію не в професію служаков, а в професію особистостей, які інформують суспільство і з суспільством розробляють зворотний зв’язок, тоді на що-то можна робити і на що можна сподіватися. Тому я і в Україні”, – сказав Шустер.