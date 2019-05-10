Филарет захотел восстановить и возглавить УПЦ КП

Бывший глава Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Филарет считает, что патриархат все еще существует. Об этом священнослужитель заявил в интервью ТСН, сообщается на сайте телепрограммы.

Отмечается, что несколько дней назад некоторые средства массовой информации распространили копии приглашений на встречу за подписью Филарета, сделанные на бланках Киевского патриархата, распущенного еще в декабре перед объединительным собором. Подобные приглашения получили почти все епископы новосозданной Православной церкви Украины.

Как утверждается в тексте приглашения, Филарет созывает церковников на “братскую беседу”. ТСН также утверждает, что бывший патриарх собирает архиереев, чтобы обсудить возможность восстановления Киевского патриархата под его управлением.

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний рассказал ТСН, что его на эту встречу не приглашали и признал, что между ним и “почетным патриархом” ПЦУ Филаретом существует конфликт – в частности, с момента образования ПЦУ оба церковника ни разу не правили службу вместе.

Отдельно митрополит Епифаний отметил, что разговоры о воссоздании Киевского патриархата “губительны”, так как ведут в прошлое и в изоляцию.

“Говорить сейчас о каком-то возвращении неуместно. Мы должны говорить о нашем будущем, о нашем единстве. Потому что в будущем мы должны еще много сделать для того, чтобы эта церковь была признана со стороны других поместных православных церквей. Если мы возвращаемся в прошлое – автоматически это путь в никуда, это путь в изоляцию, это возвращение к тому состоянию, в котором мы находились до 11 октября, до соответствующих решений со стороны Константинопольского патриархата”, – заявил глава ПЦУ.

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27 апреля Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что не доволен статусом митрополии Православной церкви Украины (ПЦУ) и верит, что придет время, когда “все православие признает украинскую церковь не митрополией, а патриархатом”.

15 декабря 2018 года на Объединительном соборе в Софии Киевской был избран глава поместной украинской церкви – Православной церкви Украины. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. 30 января была официально зарегистрирована Киевская митрополия ПЦУ.

6 января Украина получила томос об автокефалии ПЦУ, подписанный Вселенским патриархом Варфоломеем накануне. Церемония передачи посоха и томоса митрополиту Епифанию официально завершила процедуру получения Украиной церковной независимости. 9 января все члены Синода Вселенского патриархата подписали документ, чем технически завершили его оформление.