“Как Биг-Бен”: в украинском городе на костеле установят большие часы

На башне костела св. Иосифа в Гнивани Винницкой области установят аналог оригинальных часов первой половины ХХ века.

Об этом в Facebook сообщил председатель Гниванской городской ОТГ Владимир Кулешов.

По его словам, на башне Гниванского костела появятся часы, подобные тем, какие были в довоенные времена.



Фото: facebook.com/Кулешов

“Часы будут изготовлены в Польше. Цена вопроса 150 000 грн. Прежде всего, средства будут собраны с помощью меценатов и неравнодушных жителей общины”, – отметил Кулешов.

Он уточнил, что первый бой курантов жители города могут услышать на празднование Дня города в сентябре этого года.