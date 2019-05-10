Повінь – зміна системи

Menu
Close

“Как Биг-Бен”: в украинском городе на костеле установят большие часы

10.05.2019

На башне костела св. Иосифа в Гнивани Винницкой области установят аналог оригинальных часов первой половины ХХ века. 

Об этом в Facebook сообщил председатель Гниванской городской ОТГ Владимир Кулешов.

По его словам, на башне Гниванского костела появятся часы, подобные тем, какие были в довоенные времена.


Фото: facebook.com/Кулешов

“Часы будут изготовлены в Польше. Цена вопроса 150 000 грн. Прежде всего, средства будут собраны с помощью меценатов и неравнодушных жителей общины”, – отметил Кулешов.

Он уточнил, что первый бой курантов жители города могут услышать на празднование Дня города в сентябре этого года.

Читайте також:   Афганістан пояснив, чому не потребує російських вертольотах
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *