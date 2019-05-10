Зеленского засняли в пиццерии и просили о помощи

Новоизбранного президента Владимира Зеленского засняли в обычной пиццерии Киева, где он обедал вместе с адвокатом Андреем Богданом.

Активист Михаил Ковальчук обратился к нему по поводу застройки Протасового Яра и заснял диалог на видео, которое разместил в Facebook.

Мужчина попросил, чтобы Зеленский повлиял на застройщика, который планирует вырубить большую часть деревьев в Протасовом Яру.

На такую просьбу Владимир Зеленский отреагировал достаточно спокойно. Он сказал, что не знает о ситуации, но примет к сведению данную информацию.

При этом активист честно признался победившему на выборах президента кандидату, что не голосовал за него.