Імунолог розповіла про найнебезпечнішу алергію

В сучасному світі алергічні реакції стають буденною справою для більшості людей.

“Найнебезпечніша алергія – на холод, тому що вона може проявлятися не тільки в зимовий час, а й в спекотну пору, під час перебування на півдні”,

– заявила лікарка.

За її словами, якщо людина, що страждає на холодову алергію, пірне в басейн або в море, може розвинутися важка реакція аж до анафілактичного шоку з втратою свідомості.

Крім того, Логіна розповіла, що деякі люди навіть не підозрюють про існування у них алергії.

Якщо у людини починається нежить, кашель, вона в першу чергу думає про вірусну інфекцію і не завжди вчасно приходить до фахівця, який може її позбавити від цієї проблеми.

Як додала експерт, дуже багато неврахованих форм алергічних захворювань, оскільки пацієнти намагаються лікуватися самостійно.