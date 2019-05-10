Імунолог розповіла про найнебезпечнішу алергію

В сучасному світі алергічні реакції стають буденною справою для більшості людей.
“Найнебезпечніша алергія – на холод, тому що вона може проявлятися не тільки в зимовий час, а й в спекотну пору, під час перебування на півдні”,
– заявила лікарка.
За її словами, якщо людина, що страждає на холодову алергію, пірне в басейн або в море, може розвинутися важка реакція аж до анафілактичного шоку з втратою свідомості.
Крім того, Логіна розповіла, що деякі люди навіть не підозрюють про існування у них алергії.
Якщо у людини починається нежить, кашель, вона в першу чергу думає про вірусну інфекцію і не завжди вчасно приходить до фахівця, який може її позбавити від цієї проблеми.
Як додала експерт, дуже багато неврахованих форм алергічних захворювань, оскільки пацієнти намагаються лікуватися самостійно.