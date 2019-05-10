На окупованому Криму російські вандали розбили пам’ятник з іменами загиблих під ВМВ кримських татар

У селищі Мамашаи (окупаційне назва Орлівка) одного з районів Севастополя в ніч з 8 на 9 травня російські вандали розбили пам’ятник з іменами місцевих жителів, кримських татар, загиблих під час Другої світової війни. Про це повідомляє Crimean Tatars в Facebook.







«6 травня в Мамашаи (Орловка) був оновлений пам’ятник героям війни, який стояв тут з 60-х років. Силами і на кошти місцевої кримськотатарської громади був доповнений двома гранітними плитами. Раніше на пам’ятнику були висічені імена 6 загиблих, і серед них — жодного кримськотатарського. Але ж з цього села на війну пішло багато кримських татар. На оновлених плитах пам’ятника тепер імена 64 загиблих на війні мешканців Мамашая, серед яких 57 — кримські татари … В ніч на 9 травня вандали розбили гранітні плити», — йдеться в повідомленні.







Виявили пошкодження пам’ятника в четвер вранці.





Фото: www.facebook.com/crimeantatars