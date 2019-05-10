У Днипре учасників вилкуловского піар-маршу «розігнав» дощ

Через зливи «Марш миру» в Днипре зібрав близько сотні учасників, повідомляє кореспондент Укрінформу.







Зранку в обласний центр з області звезли кілька десятків людей. Перед початком ходи їм роздали жовті і сині кульки і прапори із зображеннями оппоблоковца Олександра Вілкула з написом «За нашу перемогу!». Також була помічена роздача портретів померлих ветеранів, яких учасники маршу видають за своїх родичів.



Біля Монументу Слави колону «Маршу миру» зустріли представники Правого Сектора, Української добровольчої армії, а також ветерани АТО/ОНС. Між учасниками різноманітних акцій відбулася словесна перепалка, сутичок не було.



Торік організатори «Маршу миру» заявляли, що в акції 9 травня взяли участь близько 10 тисяч осіб.





Фото: Мякшиков Микола, Укрінформ