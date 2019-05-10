Ліквідація терористів «ЛДНР» і виведення російських військ — умови миру на Донбасі, — Волкер

Світ на Донбасі може бути відновлений шляхом реалізації Мінських домовленостей, і цьому сприятиме розміщення міжнародного миротворчого контингенту в ОРДЛО і ліквідація російських окупаційних адміністрацій.







Про це Спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер розповів в інтерв’ю російській службі ВВС у Вашингтоні.



«Сподіваюся, ми повернемося до питання про миротворчої місії ООН. Тому що вона могла б стати необхідним транзитним механізмом, дозволивши гарантувати виконання Мінських домовленостей з усіх сторін», — заявив американський дипломат.



Волкер пояснив, що перед введенням миротворців Росія повинна вивести окупаційні формування з Донецької та Луганської областей. Крім того, Кремль повинен припинити підтримку окупаційних адміністрацій ОРДЛО, щоб вони припинили своє існування, і на всій території Донецької і Луганської областей була відновлена робота українських органів влади.



«Це (досягнення миру. – Ред.) вимагає від Росії вивести свої війська, щоб припинилося існування так званих «самопроголошених республік», щоб була відновлена нормальна робота українських муніципальних структур», — пояснив спецпредставник Держдепартаменту.



Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер сподівається, що Росія почне виконувати Мінські домовленості при новому українському президентові і зазначає, що початком могло б стати звільнення українських моряків.



“Російська сторона ніколи не бажала виконати повний обмін полоненими. З їх боку завжди було багато формальностей, які в дійсності було неможливо виконати. Останній масштабний обмін полоненими відбувся близько півтора років тому. Думаю, з боку Росії було б гарним жестом звільнити українських моряків, які були затримані в міжнародних водах в Керченській протоці”, — заявив він, додавши, що якби такий обмін відбувся, це було б чудово”.



На думку спецпредставника, після звільнення моряків міг би відбутися обмін полоненими по домовленості Росії і України. Іншим важливим елементом, на його думку, могло б стати стійке припинення вогню, яке тривало б довше ніж до нинішнього моменту, а також відведення важкого озброєння. Крім того, варто було б організувати дійсно безпечний перехід через діючі КПП на лінії розмежування.



“І багато іншого, що обговорювалося раніше, але ніколи не було виконано. Можливо, зараз є шанс знову повернутися до цього”, — заявив він.



Спецпредставник нагадав, що рішення Путіна про “паспортизації” Донбасу США розглядають як “провокацію, яка точно суперечить плану реінтеграції цих територій назад в Україну, як сказано в Мінських домовленості”. На його думку, новообраний президент Зеленський “ясно дав зрозуміти, що треба вести розмову про виконання Мінських угод.



“Жити в бідності на Росії — не так вже й багато людей на Донбасі саме так уявляють собі рай. Тому я не думаю, що варто очікувати масового переселення людей з України на Росію”, — пояснив він і додав, що Зеленський відреагував дуже “спокійно і з гумором” на цю провокацію РФ.



Він висловив переконання, що своїм указом Путін “прагнув перевірити на стійкість президента Зеленського”.



“Сподіваюся, що ми повернемося до питання миротворчої місії ООН. Оскільки вона могла б стати необхідним транзитним механізмом, що дозволить гарантувати виконання Мінських домовленостей з усіх сторін”, — підсумував Волкер.