война на Донбассе: 14 обстрелов, один раненный боец

В течение минувших суток боевики РФ на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего был ранен один украинский военный.

Об этом в пятницу, 10 мая, сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что террористы дважды при этом применили запрещенные минскими соглашениями 120 мм минометы. Также обстрелы велись из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Противник обстреливал украинские позиции у населенных пунктов Пищевик, Опытное, Авдеевка, Богдановка, Чермалык, Новоселовка Вторая, Старогнатовка, а также Новозвановка, Светлодарск.

“В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ”, – добавили в ООС

По данным разведки Объединенных сил 9 мая один противник был ранен.

С начала суток в субботу, 10 мая, обстрелов украинских позиций со стороны противника не зафиксировано.

Напомним, за сутки 8 мая на Донбассе было зафиксировано 11 обстрелов, один украинский военный погиб, четверо были ранены.