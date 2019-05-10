У Кривому Розі отруїлися відвідувачі дитячого клубу

У Кривому Розі Дніпропетровської області отруїлися відвідувачі дитячого клубу. Коли діти і дорослі відчули дивний запах, то почали виходити з приміщення, однак деяка кількість відвідувачів все ж встигла надихатися отрути.

Як виявилося в той момент у сусідньому закладі труїли тарганів. За словами очевидців, про травлю ніхто не попереджав, а персонал дитячого клубу на момент евакуації спрацював непрофесійно.

На місці працювалиправоохоронці, медики і рятувальники.

У прес-службі поліції заявили, що тарганів труїли на прохання кафе, яке знаходиться на першому поверсі будівлі. Роботи проводили в підвалі. Через систему вентиляції отрута могла потрапити в дитячий клуб.

Кількість постраждалих не уточнюється.