В Україні зростає виробництво шоколаду, але падає хліба

За перші три місяці 2019 року порівняно з тим же

періодом 2018 року в Україні знизилося виробництво кондитерських та

хлібобулочних виробів – на 3,9% і 4,5% відповідно. При цьому випуск шоколадних

виробів показав позитивну динаміку – плюс 0,8%, а всього кондитерський

ринок скоротився і за підсумками 2018 року. Такі дані надав Рада з

питань експорту продовольства (UFEB), посилаючись на дані офіційної

статистики.

«Попит на шоколадні вироби має стабільну зростаючу

динаміку. Така ситуація не тільки підтримує імпортні поставки, але і

зменшує залишки вже готової продукції. Українські шоколадні вироби

демонструють збільшення (47,3 тис. тонн в 2019 році проти 46,9 тис. тонн

січні-березні 2018). Причиною такої ситуації є збільшення виробництва

цукерок з вмістом алкоголю (+8,9% в січні-березні), шоколаду в брикетах,

пластинах чи плитках з додаванням зернових культур (+51,9%), шоколаду

брикетах, пластинах чи плитках, з начинкою (+ 10,3%) і шоколаду та аналогічних

виробів з вмістом какао в брикетах, пластинах чи плитках масою більше 2 кг

(+24,3%)», — зазначили в Раді.

За словами фахівців, кондитерський ринок вже третій місяць

поспіль йде на спад. Втім, це не робить негативного впливу на обсяг

торгівлі на міжнародних ринках, який виріс на 9,4%. Майже половина всього

виробництва солодощів в першому кварталі 2019 року було експортовано.

Перший квартал 2019 року також відзначився зниженням виробництва

хлібобулочних виробів (- 4,5% проти показника 2018).

«Підтримкою негативної тенденції зниження слугувало

вітчизняного виробництва у ключових секторах за рахунок зниження пропозиції

борошна на вітчизняному ринку та зменшення внутрішнього споживання», — пояснив

керівник аналітичного відділу UFEB Олександра Кіщук.

Раніше SKELET-info повідомляв, що в Україні за рік м’ясні вироби подорожчали на 16% – вартість кошика цих виробів зросла від 958 грн до 1110,8 грн. А споживчі ціни в Україні в березні цього року порівняно з лютим, виросли на 0,9%.

Також прогнозувалося, що в Україні суттєво зростуть ціни на продукти

харчування.