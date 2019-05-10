В Україні зростає виробництво шоколаду, але падає хліба

За перші три місяці 2019 року порівняно з тим же
періодом 2018 року в Україні знизилося виробництво кондитерських та
хлібобулочних виробів – на 3,9% і 4,5% відповідно. При цьому випуск шоколадних
виробів показав позитивну динаміку – плюс 0,8%, а всього кондитерський
ринок скоротився і за підсумками 2018 року. Такі дані надав Рада з
питань експорту продовольства (UFEB), посилаючись на дані офіційної
статистики.
«Попит на шоколадні вироби має стабільну зростаючу
динаміку. Така ситуація не тільки підтримує імпортні поставки, але і
зменшує залишки вже готової продукції. Українські шоколадні вироби
демонструють збільшення (47,3 тис. тонн в 2019 році проти 46,9 тис. тонн
січні-березні 2018). Причиною такої ситуації є збільшення виробництва
цукерок з вмістом алкоголю (+8,9% в січні-березні), шоколаду в брикетах,
пластинах чи плитках з додаванням зернових культур (+51,9%), шоколаду
брикетах, пластинах чи плитках, з начинкою (+ 10,3%) і шоколаду та аналогічних
виробів з вмістом какао в брикетах, пластинах чи плитках масою більше 2 кг
(+24,3%)», — зазначили в Раді.
За словами фахівців, кондитерський ринок вже третій місяць
поспіль йде на спад. Втім, це не робить негативного впливу на обсяг
торгівлі на міжнародних ринках, який виріс на 9,4%. Майже половина всього
виробництва солодощів в першому кварталі 2019 року було експортовано.
Перший квартал 2019 року також відзначився зниженням виробництва
хлібобулочних виробів (- 4,5% проти показника 2018).
«Підтримкою негативної тенденції зниження слугувало
вітчизняного виробництва у ключових секторах за рахунок зниження пропозиції
борошна на вітчизняному ринку та зменшення внутрішнього споживання», — пояснив
керівник аналітичного відділу UFEB Олександра Кіщук.
Раніше SKELET-info повідомляв, що в Україні за рік м’ясні вироби подорожчали на 16% – вартість кошика цих виробів зросла від 958 грн до 1110,8 грн. А споживчі ціни в Україні в березні цього року порівняно з лютим, виросли на 0,9%.
Також прогнозувалося, що в Україні суттєво зростуть ціни на продукти
харчування.