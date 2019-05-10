Молода компанія на іномарці потрапила в ДТП з переворотом в Миколаєві

«Мазда» їхала по проспекту, з боку вул. Садова, в напрямку 3-й Слобідській. У салоні знаходилися 4 людини — 2 хлопця і дві дівчини. Компанія поверталася з кінотеатру.

Увечері в четвер, 9 травня, на Центральному проспекті (Леніна) у Миколаєві перекинувся автомобіль Mazda CX7.

В районі перетину проспекту з вул. 2-ї Слобідській водій «Мазди» не впорався з керуванням і автомобіль перекинувся на дах.

В результаті ДТП пасажири «Мазди» отримали незначні травми, в даний час їх оглядає лікар «швидкої допомоги».

Автомобіль отримав значні механічні пошкодження.

Через небезпеку займання на місце події прибули два розрахунки пожежних. Втім, їхня допомога не знадобилася.

За словами очевидців, «Мазда» перекинулася з-за того, що в’їхав у бордюр з лівого боку дороги. Проте водій авто цього не підтверджує і у всьому звинувачує… свою машину.