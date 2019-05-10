Медики назвали перші симптоми біполярного афективного розладу

Біполярний афективний розлад супроводжується зміною маніакальних і депресивних станів, а також змішаними станами і чергуванням ейфорії і депресії, тому вкрай важливо знати, на що варто звернути увагу в першу чергу. Медики назвали ранні симптоми даного виду психічного розладу.

Одним з перших ознак БАР є демонстрація ризикованої поведінки, а також надмірно швидка мова при відсутності правильно сформульованої думки. Крім цього, на маніакально-депресивний психоз вказують імпульсивність і звичка кидати розпочаті справи. Пацієнт з біполярним афективним розладом може відчувати невмотивований смуток і замикатися в собі. Він втрачає інтерес до звичних занять і речей, у нього можуть змінитися харчові пристрасті і з’явитися хронічна втома.

Не варто ігнорувати проблеми з пам’яттю, тривожний стан і нав’язливі думки. У разі якщо симптоми з’являються майже одночасно, хворому важко зрозуміти, на якій стадії розвитку знаходиться його хвороба. Допомогти впоратися з недугою можуть тільки медики.