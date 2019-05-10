У Києві вагітна жінка обікрала перехожу

Вчора, 9 травня, у Шевченківському районі співробітники поліції затримали підозрювану у скоєнні кишенькової крадіжки на території автовокзалу. Повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

– На вулиці Петлюри поліцейські помітили підозрілу жінку та вирішили за нею прослідкувати. Через деякий час незнайомка підійшла до дівчини та непомітно витягнула із її рюкзака гаманець, – розповідають оперативники.

Поліцейські затримали 34-річну мешканку Закарпатської області у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.