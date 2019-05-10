У Москві після ДТП помер відомий російський пропагандист: фото

Відомий російський пропагандист Сергій Доренко потрапив в аварію в Москві (Росія), після чого помер не приходячи до тями.

Про це повідомляє ресурс Mash в своєму Telegram-каналі.

“Відомий журналіст їхав на мотоциклі марки Triumph в Москві, але раптово впав. Попередній висновок – відчув себе погано, не зміг впоратися з транспортним засобом”, – написали в мережі.

Також там зазначили, що він пережив клінічну смерть. Медики, що прибули на місце ДТП, боролися за життя журналіста, але марно.

ДТП з 59-річним Доренко сталося на Ніколоямській вулиці в Москві.

Пізніше також з’явилися подробиці і відео з моментом смертельної аварії.

Також стало відомо, що, за попередніми даними, у Доренко стався напад гострої серцевої недостатності, коли він перебував за кермом мотоцикла. Російські ЗМІ пишуть, що травми отримані під час ДТП не носили критичного характеру.