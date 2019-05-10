Ахметову вже видали «чорну мітку» — Подоляк

Михайло Подоляк зазначив, що Рінат Ахметов вже отримав «чорну мітку», оскільки є найбільш шкідливим монополістом на українському енергетичному ринку.

При цьому політтехнолог пояснив, що сталося це в ході зустрічі Володимира Зеленського та єврокомісара Йоханесса Гана.

За словами Михайла Подоляка, як тільки Петро Порошенко втратить свій «царський скіпетр», за допомогою якого він щедро обдаровує «шальних жебраків», все швидко почнуть від нього віддалятися. Єдиним винятком тут буде лише Рінат Ахметов. По-перше, він давно конфліктує з Ігорем Коломойським. По-друге, Ахметов вже отримав «чорну мітку», оскільки є найбільш шкідливим монополістом на енергетичному ринку країни. Видача цієї самої «чорної мітки» відбулася в ході недавньої зустрічі Зеленського та Гана.

Між тим у Ахметова зараз серйозні проблеми. Бізнесмен, постійно залишаючись в тіні, раз за разом помиляється зі своїми ставками. В якості прикладу можна навести фінансування Олега Ляшка. Тому з великою часткою ймовірності можна припустити, що Ахметов стане «дійною коровою» для осіб з оточення Порошенко. Вони пообіцяють бізнесменові «захист інтересів» та партнерство в політичних проектах. При цьому від Ахметова зажадають за все платити, і ні в що не втручатися.