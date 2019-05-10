Резонансна ДТП з Зайцевою у Харкові: адвокати оцінили її нову позицію

Фігурантка резонансного ДТП у Харкові з шістьма загиблими Олена Зайцева попросила в апеляційному суді змінити вирок на п’ять років позбавлення волі, але з відбуванням терміну умовно.

При цьому Матвєєва додала, що Зайцева за цивільними позовами просити застосувати часткової порядок стягнення як 30%, а 70% суми покласти на Дронова.

“Позиція Зайцевої кардинально змінилася. Адже спочатку вона визнавала свою провину, сказала, що прийме будь-яке покарання і буде вважати його справедливим”, – зазначила адвокат.

При цьому родини загиблих і потерпілі в аварії не вірять у щирість Зайцевої і називають її дії лицемірними.

“У справі не поставлена крапка і для потерпілих, це надзвичайно важко і заподіює додаткові моральні страждання і біль. Для мене абсурдно з її боці оскарження, бо ніякого покарання, крім як максимального справедливого, тут бути не може”, – зазначив ще один адвокат потерпілих – Дмитро Марцонь.