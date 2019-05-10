Загиблого на Донбасі воїна Дениса Козьму поховають 11 травня в Одеській області

11 травня, у селі Приозерне Кілійського району Одеської області в 11.00 відбудеться прощання із загиблим українським вояком Денисом Козьмой.

Денис Козьма – 1987 року народження, військовослужбовець 137-го окремого батальйону морської піхоти 35-ї окремої бригади морської піхоти, який 1 травня зник під час бою поблизу села Миколаївка Волноваського району Донецької області, в районі окупованого Докучаєвська, в ході переслідування резервною групою ДРГ противника, яка під прикриттям туману намагалася непомітно подолати смугу забезпечення.

Для прикриття відступу противник почав обстріл з ПКК і стрілецької зброї. Оперативні заходи щодо пошуку бійця не дали результату, противник не підтримав встановлення режиму припинення вогню і продовжив обстріл. 5 травня від ворожої сторони надійшла інформація, що тіло українського військовослужбовця знаходиться в морзі на окупованій території.

Вчора, 8 травня, близько 12.00 в районі КПВВ “Олександрівка” з боку найманців РФ відбулася передача нашій стороні тіла загиблого військовослужбовця.

Денис Козьма народився 20.08.1987 року. З дитинства займався футболом, грав у спортивній школі. Під час протистоянь в Одесі 2 травня 2014 відстоював місто від посягань проросійських колабораціоністів, і коли почалася пожежа в Будинку профспілок, – рятував їх з палаючої будівлі. Після цього пішов добровольцем до 28 ОМБр, на фронті – з серпня 2014, в подальшому підписав контракт.

У нього залишилися мати, брат і донька.