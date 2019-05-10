В Одесі повідомили про мінування житлового будинку

Анонім заявив, що один з житлових будинків у Київському районі міста буде підірваний

В Одесі поліцейські отримали повідомлення про те, що один з житлових будинків у Київському районі міста буде підірвано.

Повідомлення про нібито мінування надійшло правоохоронцям у четвер, 9 травня.

Для обстеження об’єкту та прилеглої до нього території на місце виїхали слідчо-оперативна група, патрульні, працівники вибухотехнічного управління і служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначимо, що вже кілька тижнів поспіль хвиля «мінувань» проходить по Харкову і ряду інших українських міст. Так, сьогодні у Львівській області десятикласник повідомив про «замінування» школи, в якій навчався, тому що в цей день він повинен був писати контрольну роботу і таким чином намагався уникнути цього.

Також у Львові анонім повідомив про замінування семи церков в місті. Правоохоронці перевірили храми і прилеглі до них території – вибухонебезпечні предмети виявлені не були.