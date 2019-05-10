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«Я дав йому великий пас — він його використовував як зміг», — Садовий про Гриценка

10.05.2019

Міський голова Львова, лідер «Самопомчи» Андрій Садовий заявив, що лідер «Громадянської позиції» Анатолій Гриценко отримав від нього «великий пас», але на виборах президента продемонстрував не той результат, якого він чекав.

«Я дав йому великий пас в житті — він його використовував як зміг», — сказав голова Львова.

Садовий зазначив, що ні в чому не звинувачує Гриценко, але зазначив, що під час президентських виборів думав, що Гриценко продемонструє «зовсім інший результат».

«Але це вже історія», — додав він.

На питання, чому Гриценко показав саме такий результат, а не вище, Садовий відповів: «Можливо йому треба було більше працювати».

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