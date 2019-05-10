Чоловіку, що стріляв у нардепа, проситимуть тримання під вартою

Чоловіку, який стріляв у народного депутата в одному з готельних комплексів в Одеській області, слідчий проситиме запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це розповів радник начальника ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк.

“Затриманий у порядку ст. 208 КПК України може перебувати наразі і в слідчому ізоляторі або у кабінеті слідчого, чи у відділку, де з ним проводяться процесуальні дії. 72 години утримує його поліція, після чого йому буде обрано запобіжний захід”, – зазначив Форостяк.

За його словами, слідчий клопотатиме про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб.

Крім того, як зазначив Форостяк, за місцем проживання затриманого було виявлено декілька одиниць незареєстрованої вогнепальної зброї.

Нагадаємо, в Одеській області народний депутат України Олександр Урбанський отримав поранення з травматичної зброї.

Як повідомлялося, чоловіка, що стріляв у народного депутата в одному з готельних комплексів в Одеській області, затримано.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України.