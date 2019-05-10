У Чорному морі прикордонники затримали турецькі кораблі

Три турецьких риболовецьких судна, які рухалися в Одесу, не відповідали на запити українських прикордонників

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Морська охорона затримала три турецьких риболовецьких судна, які вночі рухалися в напрямку Одеси, і не відповів на запити українських прикордонників. Як пізніше з’ясувалося вони не відповідали, оскільки не говорили англійською.

“Інформація про виявлення постом технічного спостереження Чорноморськ вночі нерозпізнаної малої тихохідної цілі, що не відповідає на запити і цілеспрямовано рухається в бік Одеси, негайно була передана по лінії оперативно-чергової служби”, – наголошується в повідомленні.

Прикордонники прибули на катері на зазначені координати і встановили, що тихохідні цілі – три рибальські шхуни під прапором Туреччини, які здійснювали перехід по морю до порту Одеса з метою передачі у власність нового господаря.

Екіпажі шхун пояснили, що на запити не відповідали через незнання англійської мови. За порушення прикордонного режиму капітани суден були притягнуті до адміністративної відповідальності.