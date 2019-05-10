«Тут без компромісів». Коломойський спрогнозував склад коаліції в Раді після парламентських виборів

Український бізнесмен Ігор Коломойський спрогнозував склад коаліції у Верховній Раді України після виборів у парламент.

За словами Ігоря Коломойського, після парламентських виборів партія новообраного президента України Володимира Зеленського «Слуга народу» ні за яких обставин не піде на коаліцію з колишніми регіоналами.

Він також підкреслив, що, як він вважає, в наступному парламенті коаліція «Слуги народу» з колишніми регіоналами просто неможлива.

При цьому бізнесмен розповів, що об’єднання можливе з партією Юлії Тимошенко «Батьківщина», з фракцією Олега Ляшка «Радикальна партія» або навіть з «Громадянською позицією» Анатолія Гриценка.

«З Тимошенко можлива коаліція, з Ляшко, с Гриценка», — сказав він.

За його словами, об’єднання можливе лише з нормальними людьми, а не з зрадниками».

«Які в Москву за консультаціями їздять. Тут без компромісів. Якщо не вийде, тоді підемо на ще одні вибори. Все буде жорстко», — пояснив Ігор Коломойський.