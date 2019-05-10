Політв’язень Кольченко провів травневі свята в штрафному ізоляторі російської колонії

Українського політв’язня Олександра Кольченко, який міститься у виправній колонії в російському Копейську, перевели в штрафний ізолятор.

Про це повідомила російська правозахисниця Тетяна Щур.

За її словами, Кольченко буде знаходиться в ШІЗО під час травневих свят в Росії. Щур також додала, що 13 травня до політв’язню повинні пустити адвоката.

Очікується, що сьогодні, 10 травня, Кольченко повинні повернути в загальну камеру.

Щур зазначила, що мова не йде про покарання конкретно Кольченко – в російських в’язницях переклад в ШІЗО практикується при посилення режиму, пов’язаного з святковими днями. “Всіх засуджених, які мають “важкі” статті, прибирають із зони з профілактичною метою”, – сказала Щур.