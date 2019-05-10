«Бики передбачили хороший рік»: в Таїланді пройшла церемонія Першої борозни

Королівські воли Таїланду передбачили хороший урожай на щорічній церемонії Першої борозни. У країні, що займає друге місце по експорту рису в світі, почався новий сільськогосподарський сезон.

Цей ритуал родючості бере початок у далекій давнині, тоді їм керували браміни. У нинішньому вигляді був відроджений Рамою IX, батьком царюючого монарха.

Експрес-інформація по країні

Таїланд (Королівство Таїланд) – держава в Південно-Східній Азії.

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Столиця – Бангкок

Найбільше місто – Бангкок

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 514 000 км2 (50-я в світі)

Населення – 65,1 млн чол. (20-я в світі)

Офіційна мова – тайська

Релігія – буддизм

ІЛР – 0,726 (93-я в світі)

ВВП – $404,82 млрд (29-я в світі)

Валюта – бат

Межує з: Камбоджою, Лаосом, М’янмою, Малайзією

Церемонія проводиться в сприятливий день, зазначений королівськими астрологами. Король призначає Головного орача і сам особисто присутній при обряді.

У цьому році король Маха Вачиралонгкорн був присутній на церемонії з молодою дружиною королевою Сутхидой, яка раніше служила генералом особистої охорони короля.

Білі воли по імені Перм і Пун, імена яких складаються в слово «сила» на тайському мовою, протягнули плуг навколо ритуального поля 9 разів. Потім тваринам подали сім страв, а вибір ласощі прокоментували астрологи.

«У цьому році королівські воли з’їли рис, передбачивши рясний урожай зернових і фруктів, — оголосив передбачення астрологів міністр сільського господарства Мисак Пандиконг. — Вони також скуштували воду і траву, що обіцяє рясні дощі, достаток, урожай фруктів і вдосталь м’яса».

Тайська культура перебуває під впливом індуїзму, де білий бик Нандін — слуга і друг Шиви.

Обряд першої борозни і розкидання рису, змішаного з пелюстками троянди і жасмину, проводять на площі Санам Луанг. Багато тайці з’їжджаються до столиці, щоб бути присутнім на церемонії. Після символічного «посіву» вони підбирають з землі насіння рису, вважаючи їх благословенними.

Ці насіння, як вважають селяни, принесуть їм у майбутньому році удачу і багатий урожай.

Як писав портал «Навколо світу. Україна», світлове шоу дронов поставило яскраву крапку в коронації короля Таїланду.

За матеріалами Reuters

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