В Австралії випустили мільйони купюр з помилкою

Банк Австралії випустив 46 млн банкнот номіналом 50 доларів з орфографічною помилкою.

На купюрах присутня помилка у мікротексті на лицьовій стороні банкноти, де наводяться слова першої жінки-депутата на континенті Едіт Коуен. Замість слова responsibility (відповідальність) там красується слово responsibilit.

Регулятор визнав помилку і пообіцяв, що вона буде виправлена в наступних тиражах. Купюри з помилкою залишаться в обороті. У банку запевнили, що допущена неточність не впливає на достовірність і функціональність купюр.

Експрес-інформація по країні

Австралія (Австралійська Федерація) – держава в Південній півкулі, розташована на австралійському материку та острові Тасманія.

Прапор



Герб



Столиця – Канберра

Найбільші міста: Сідней, Мельбурн, Брісбен, Перт, Аделаїда

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 7 692 024 км2 (6-я в світі)

Населення – 24,8 млн чол. (52-я в світі)

Офіційний мову – австралійський англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,935 (2-я в світі)

ВВП – $1,454 трлн (12-я в світі)

Валюта – австралійський долар

Нова банкнота номіналом 50 доларів має поліпшену захист від підробок.

«Навколо Світу. Україна» писав про те, як з’явилися перші українські гривні.

За матеріалами «Кореспондент»

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