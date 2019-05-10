Facebook предложили разделить на части

Сооснователь Facebook Крис Хьюз написал колонку в The New York Times о вреде слишком большого влияния Facebook на рынке и предложил разделить социальную сеть на части, так в нынешнем виде она может представлять угрозу для демократии.

В публикации под заголовком «Пора разделить Facebook» Хьюз рассуждает о том, что глава компании Марк Цукерберг обладает огромной властью: «Влияние Марка ошеломляет, оно больше, чем у любого другого человека в бизнесе или в правительстве. В его власти три ключевые коммуникационные платформы — Facebook, Instagram и WhatsApp, — которыми ежедневно пользуются миллиарды людей»,.

По его словам, Цукерберг лично может изменить алгоритмы Facebook, в том числе настройки приватности, «определяет правила, как отличать жестокость и разжигающие рознь высказывания от оскорбительных, и может заставить замолчать своих противников».