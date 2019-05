Студент-католик, судившийся из-за отказа прививаться от ветрянки, заболел ветрянкой

Студент католической академии в Кентукки Джером Канкель заболел ветрянкой. Он отказался от обязательной вакцинации от этого заболевания по религиозным соображениям. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на его адвоката.

Kentucky teen who sued over school ban for refusing chickenpox vaccination now has chickenpox. https://nbcnews.to/2H1ozrK

После отказа от прививки 18-летнему Канкелю запретили посещать занятия. Он подал на академию в суд штата, который отклонил его жалобу.

На прошлой неделе у студента появились симптомы ветрянки — высокозаразного заболевания, которое можно предотвратить с помощью прививки. Несмотря на это, семья школьника сказала, что поддерживает его решение, которое основано на «глубоких религиозных убеждениях». Они рассчитывают, что он поправится на следующей неделе.

