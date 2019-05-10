Uber и Bolt отказываются от водителей с евробляхами

Компании вызова такси Uber и Bolt в Украине сообщили водителям, зарегистрированным в системах, что отказываются от автомобилей в иностранной регистрации. Об этом сообщает ain.ua.

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Компании Uber и Bolt в Украине сообщили водителям, зарегистрированным в системе, что отказываются от «евроблях». Согласно сообщению, с 9 мая сервисы не принимают новых водителей с автомобилями на иностранной регистрации.

С этой же даты при обновлении документов автомобилей на иностранной регистрации (к примеру, страхового полиса), такие документы в компаниях отклоняют. При этом автомобили, которые сейчас активны, смогут продолжить поездки.

“Мы уверены в том, что отказ от сотрудничества с водителями нерастаможенных автомобилей поможет нам улучшить сервис и сделать его более надежным”, – сообщил региональный менеджер Bolt в Украине Тарас Потичный.