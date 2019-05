Сын Меган Маркл в виде обезьяны: скандал в британском Radio BBC

Британский ведущий и комик Дэнни Бэйкер сообщил, что его уволили с радиостанции BBC Radio 5 Live за твит о новорожденном сыне принца Гарри и Меган Маркл.

Бэйкер 9 мая выложил в твиттере картинку, на которой мужчина и женщина держат на руках маленькую обезьяну в одежде, с подписью «королевского младенца выписали из больницы». Некоторые читатели обвинили его в том, что он издевается над афроамериканскими корнями Меган Маркл. Ведущий удалил твит и извинился, назвав его «глупым и бездумным».

Once again. Sincere apologies for the stupid unthinking gag pic earlier. Was supposed to be joke about Royals vs circus animals in posh clothes but interpreted as about monkeys & race, so rightly deleted. Royal watching not my forte.

Also, guessing it was my turn in the barrel. pic.twitter.com/86cQGbAhDc

— Danny Baker (@prodnose) 8 травня 2019 р.

Позже Бэйкер раскритиковал свое увольнение. По его словам, с ним разговаривали так, как будто он писал «дурацкий твит» всерьез, и BBC должно дистанцироваться от этого бла-бла-бла», — написал Бейкер.

The call to fire me from @bbc5live was a masterclass of pompous faux-gravity. Took a tone that said I actually meant that ridiculous tweet and the BBC must uphold blah blah blah. Literally threw me under the bus. Could hear the suits knees knocking. #Fuckem

— Danny Baker (@prodnose) 9 травня 2019 р.

Представитель Би-би-си объяснил, что твит Бейкер, который включал черно-белую фотографию, на которой хорошо одетый мужчина и женщина держатся за руки с подходящим шимпанзе, «пошел вразрез» с ценностями корпорации.

6 мая у принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл родился первенец. Он стал седьмым в очереди наследования британского престола. Позже было объявлено, что мальчика назвали Арчи.