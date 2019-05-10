Николай Тищенко показал откровенное фото в ванной

Известный украинский ресторатор и ведущий телепередачи «Ревизор» Николай Тищенко ошарашил своих подписчиков снимком в ванной

Это фото Николай Тищенко опубликовал на своей странице в социальной сети Инстаграм.

На фотографии ведущий лежит в большой круглой ванне, наполненной пеной. Пена покрывает и лицо Николая, выглядывают только глаза и уши.

«Давид сделал папе маску», — мило подписал снимок Тищенко.

Мнения поклонников, как это принято, разделились на два лагеря. Одним фото очень понравилось, другие же не упустили шанса раскритиковать артиста.

«Пока мама пошла в спа, у них дома было свое спа», «Прикольно как….забавный», «Добрыня Никитич прям», «Зефірчик», «Жизнь удалась», «такой котик в масле», «Самое главное что там сзади ванной в уголке происходило, кучу пены_ видимо малышь там здорово повеселился)))))» — пишут подписчики Николая.