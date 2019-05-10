Дієтологи розповіли, які продукти слід їсти на сніданок

Дієтологи попереджають, на сніданок слід їсти тільки правильні продукти. Потрібно вибирати їжу, яке не подразнює шлунок, інакше прийом їжі принесе не користь організму, а шкоду.

Багато людей намагаються з ранку щільно наїдатися, запасаючись енергією на весь робочий день. Дієтологи запевняють, це правильне рішення, але багато людей вибирають на сніданок неправильні продукти, чому нерідко шкодять здоров’ю. Фахівці не радять на сніданок пити каву, поки в абсолютно порожній шлунок, так як це може спровокувати розвиток гастриту і навіть виразки. Солодощі натщесерце теж можуть бути небезпечними, оскільки через них може підвищитися рівень цукру в крові. Слід відмовитися від копченої і пряної їжі, а також від кислих продуктів, в тому числі і від апельсинів.

Снідати потрібно, на думку дієтологів, цільнозерновим хлібом з нежирним маслом, кашами на молоці і сиром. Можна собі дозволити яйця, як варені, так і смажені, а також фрукти і овочі.