На Харківщині підірвали і пограбували банкомат

У Харківській області в ніч на 10 травня невідомі підірвали банкомат в селищі Слобожанське Зміївського району. Про це повідомили в прес-службі обласного управління Нацполіціі.

“Внаслідок події ніхто з громадян не постраждав. Сума збитку, нанесеного банківській установі, встановлюється”, – йдеться в повідомленні.

Як з’ясували правоохоронці, вибух саморобного пристрою, сполученого з детонатором типу УЗРГМ (уніфікований запал ручної гранати), стався всередині банкомату. Вибухівку привели в дію дистанційно – з використанням велосипедного троса.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею “крадіжка”. Винуватцям загрожує до восьми років в’язниці.